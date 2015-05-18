ПриватБанк відкрив продаж квитків на фінал Ліги Європи у Варшаві

Як повідомляє прес-служба ПриватБанку, для купівлі квитка достатньо зайти на спеціальну сторінку в Інтернеті uefa.pb.ua, ввести дані закордонного паспорта, дату народження, номер картки та контактні дані для отримання квитка. Протягом дня після отримання заявки банком буде списана вартість квитка та його доставки з картки, а сам квиток буде доставлений кур’єром. Також куплений квиток можна буде отримати в касі футбольного клубу «Дніпро» або на спеціальному meeting point біля стадіону у Варшаві (час і точне місце роботи буде повідомлено додатково на офіційному сайті ФК «Дніпро»).

«Кількість квитків, що виділені для України оргкомітетом турніру, обмежена, тому всі, хто хоче побачити цей історичний для «Дніпра» фінал на стадіоні, повинні поспішати, – зазначає керівник напрямку «Платежі та перекази» ПриватБанку Михайло Рогальський. – Усі дані про придбані квитки будуть автоматично направлятися в посольство та консульства Республіки Польща в Україні для проходження спрощеної процедури отримання візи вболівальниками».

Оплатити купівлю квитка в ПриватБанку можна як карткою ПриватБанку, так і карткою будь-якого іншого банку України та світу. Вартість квитка на фінал Ліги Європи для українців становить 1 700 гривень. У разі вибору опції доставки квитка кур’єром, додатково з картки буде списано 16 гривень за доставку.

Окрім кур’єрської доставки, також є можливість отримання оригіналу квитка в спеціальному meeting point, що буде організований клубом біля стадіону у Варшаві. Цей спосіб отримання квитків зручний для тих клієнтів, які вже мають шенгенську візу й для покупців з інших країн.

Згідно з інформацією, наданою ФК «Дніпро», для покупців квитків на фінал Ліги Європи буде діяти спрощена процедура отримання в’їзної візи в Польщу. До послуг вболівальників відкрито 14 візових центрів в Україні, що будуть працювати й у суботу, а процедура отримання візи забере два робочих дні.