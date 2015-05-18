Сілва, Гусєв і Ярмоленко поділилися емоціями від перемоги в чемпіонаті

Захисник Даніло Сілва після перемоги зазначив, що зараз потрібно зберігати спокій, щоб виграти у фіналі кубка. "А святкувати будемо після закінчення сезону", - сказав він в ефірі телеканалу 2+2.

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У свою чергу півзахисник київського клубу Олег Гусєв сказав, що завжди, коли довго щось не виграєш, відчувається якесь незадоволення. "Нарешті сталося, тому хочу привітати всіх справжніх вболівальників "Динамо", які від нас не відвернулись за весь цей час і дочекалися заслуженого чемпіонства", - зазначив футболіст.

Нападник Андрій Ярмоленко так прокоментував перемогу своєї команди: "Нарешті це сталося. Всі хлопці раді. Сьогодні ще можна трохи порадіти, але ми розуміємо, що у нас в середу гра. Ще стоїть завдання виграти кубок України, а після закінчення сезону добре відсвяткуємо".