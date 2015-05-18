Маркевич після матчу "Динамо"-"Дніпро" заявив, що його команда має серйозно зміцнюватися

Головний тренер дніпропетровського «Дніпра» Мирон Маркевич після матчу з київським "Динамо" заявив, що у обох команд були рівні шанси на перемогу.

Про це повідомляється на сайті ФК Дніпро.

"Була рівна гра, з шансами на успіх у обох команд. Ми подивилися наш резерв, як вони в такій серйозній грі себе зможуть проявити. Нічого нового для себе, якщо чесно, не знайшов. Та невелика обойма, яка є, залишається, тому нам потрібно серйозно зміцнюватися", - заявив Маркевич.

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Також він привітав «Динамо» зі званням чемпіона, і підкреслив, що команда рівно провела весь сезон і заслужено виграла перше місце.

"В середу ми гратимемо, напевно, тим складом, який плануємо на фінал Ліги Європи. Ми їм дали сьогодні відпочити. Як я вже говорив, головна гра для нас — наступної середи фінал Ліги Європи. Будемо готуватися до неї через матчі з «Шахтарем»", - зазначив Маркевич, кажучи про майбутній матч.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 травня, київське "Динамо" обіграло дніпропетровський "Дніпро" - 1:0 - ставши достроково-за 2 тури до закінчення турніру, чемпіоном України сезону 2014/15.

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Матч проходив з помітною ігровою і територіальною перевагою господарів поля, які мали не один шанс відкрити рахунок. Найбільш реальні можливості втратили Юнес Беланда, Лукаш Теодорчик і Андрій Ярмоленко, які і були найактивнішими у цій грі в складі "Динамо".

Наприкінці здалося, що "Динамо" так і не зможе стати чемпіоном в домашньому матчі на своєму полі. Але, на 84-й хвилині "чемпіонський" гол забив Домагой Віда. Сергій Рибалка пробив у штрафну, м'яч застряг в гущі гравців, а Віда підібрав його і відправив у ворота між ніг воротаря "Дніпра" Яну Лаштувки - 1:0.