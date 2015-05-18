Динамівці танцювали у роздягальні та облили шампанським Суркіса

Київське "Динамо" емоційно відсвяткувало здобуття чемпіонства України після перемоги над "Дніпром" у 24-му турі УПЛ.

"Біло-сині" завоювали золоті медалі за два тури до кінця сезону. У роздягальні хлопці танцювали, співаючи "чемпіони-чемпіони", передає Проспорт. А також облили шампанським президента Ігоря Суркіса. Читайте такожРебров: «Тренером здобути чемпіонство набагато складніше, ніж гравцем» Для киян це перше чемпіонство за останні п'ять сезонів, тож команда справді зачекалася. 20 травня "Динамо" чекає битва за фінал Кубка України із донецьким "Олімпіком".

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