Збірна Канади розтрощила Росію у фіналі ЧС з хокею з рахунком 6:1

У Празі (Чехія) завершився фінальний матч Чемпіонату світу з хокею, в якому збірна Канади обіграла команду Росії з рахунком 6:1.

Матч пройшов з явною перевагою північноамериканської збірної, яка вже протягом 1-ї хвилини гри завдала 3 кидка по воротах голкіпера росіян Сергія Бобровського.

Рахунок був відкритий наприкінці 1-го періоду, на 19-й хвилині, коли Коді Ікін вдало підставив ключку під кидок партнера по команді, дезорієнтувавши воротаря росіян. У другому періоді Тайлер Енніс, Сідні Кросбі й Тайлер Сегін точними кидками довели рахунок до 4:0, а у третьому - Клод Жиру і Натан Макіннон довели перевагу своєї команди до 6:0. І лише на 53-й хвилині Євген Малкін забив гол престижу у складі росіян - 6:1.

Таким чином, збірна Канади виграла на цьому турнірі всі 10 матчів, причому всі 10 - в основний час.

Раніше, в матчі за 3-е місце і бронзові медалі збірна США обіграла команду Чехії з рахунком 3:0.