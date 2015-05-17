40-річний воротар "Динамо" Шовковський розповів про свої плани на наступний сезон

Воротар київського "Динамо" прокоментував в ефірі каналу 2+2 свої плани щодо наступного сезону.

"По закінченні сезону у мене буде розмова з головним тренером, і вже за фактом цієї розмови буду говорити з президентом клубу. Потрібно дізнатися, наскільки на мене розраховує головний тренер, чи потрібен я йому. Не можу ж я прийти до президента і сказати, що хочу підписати контракт? А головний тренер скаже, що я йому не потрібен", - зазначив голкіпер.

Відповідаючи на запитання про самопочуття, Шовковський запевнив: "Відчуваю себе чудово. Я став чемпіоном в 13-й раз. Я ніколи не боявся конкуренції. Так, десь буває вже важкувато, але у Динамо лише за досвід і вік ніхто грати не буде. Прізвища грати не будуть. Буде грати той, хто показує кращий рівень готовності на даний момент і готовий взяти на себе лідерські якості, будучи корисним команді. Виходячи з цього, проведу діалог з тренерами. Не хочу бути тягарем і ворогом своїй улюбленій команді – команді, яка зробила мені ім'я".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Динамо" виграло у матчі 24-го туру УПЛ у "Дніпра" (1:0) достроково ставши чемпіоном України сезону 2014/15.