Ребров: «Тренером здобути чемпіонство набагато складніше, ніж гравцем»

Свій коментар Ребров дав на прес-конференції після матчу з «Дніпром» (1:0), який став для київської команди «золотим».

"Важкий сезон, і я радий, що ми поставили сьогодні крапку. Я радий за своїх хлопців. Ми довели, що в нас є команда, є колектив. Також радий за вболівальників, які прийшли сьогодні підтримати нас", - зазначив Ребров.

На питання про "команду мрії" Ребров відповів: "Я ніколи не мрію, а живу сьогоднішнім днем. Я дійсно задоволений. Я сказав у роздягальні: «Так, ми виграли чемпіонат, але я сподіваюся, що у вас не зникне мотивація розвиватися надалі». Тим паче, наступного сезону ми зіграємо в груповому турнірі Ліги чемпіонів, де маємо показати, на що здатні".

На питання про майбутнє Мбокані в клубі, Ребров зазначив: "Проблем немає. Але Дьємерсі має розуміти, що футбол – не індивідуальний вид спорту. Мбокані – футболіст дуже високого рівня, й якщо він дійсно хоче бути в нашій команді, ми із задоволенням продовжимо з ним роботу".

Також тренер, який 9 раз був чемпіоном у якості гравця і вперше - як тренер, відзначив: "Чесно кажучи, я чемпіонства, які було здобуто в якості гравця, вже забув. Можу сказати, що тренером здобути чемпіонство набагато складніше, адже це довга турнірна дистанція, де ми маємо підтримувати один одного".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Динамо" виграло у "Дніпра" в матчі 24-го туру УПЛ (1:0) й достроково, за 2 тури до закінчення змагань, стало чемпіоном України.