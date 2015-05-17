Київське "Динамо" стало 14-разовим чемпіоном України з футболу (відео)

На НСК "Олімпійський" завершився центральний матч 24-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" обіграло дніпропетровський "Дніпро" - 1:0 - ставши достроково-за 2 тури до закінчення турніру, чемпіоном України сезону 2014/15.

Матч проходив з помітною ігровою і територіальною перевагою господарів поля, які мали не один шанс відкрити рахунок. Найбільш реальні можливості втратили Юнес Беланда, Лукаш Теодорчик і Андрій Ярмоленко, які і були найактивнішими у цій грі в складі "Динамо".

Наприкінці здалося, що "Динамо" так і не зможе стати чемпіоном в домашньому матчі на своєму полі. Але, на 84-й хвилині "чемпіонський" гол забив Домагой Віда. Сергій Рибалка пробив у штрафну, м'яч застряг в гущі гравців, а Віда підібрав його і відправив у ворота між ніг воротаря "Дніпра" Яну Лаштувки - 1:0.

Що стосується "Дніпра", то гості також чимало "огризалися" як контратаками, так і повноцінними моментами, найбільш гострі з яких не реалізували Роман Безус і Матеус. Забити хоча б один гол дніпропетровці так і не змогли.

Таким чином, "Динамо" достроково, за два тури до закінчення чемпіонату Прем'єр-ліги, завоювало звання чемпіона України з футболу.

На даний момент, в турнірній таблиці у "Динамо" - 62 очки, донецького "Шахтаря" - 55, "Дніпра" - 50.