Хокей, ЧС, фінал, Росія - Канада: відео онлайн-трансляція

У Празі (Чехія) сьогодні завершується 79-й Чемпіонат світу з хокею, де у фінальному матчі зійдуться головні фаворити - збірні Росії та Канади.

Збірна Канади на шляху до фіналу виграли всі 9 матчів, при цьому всі - в основний час. Команда набрала максимальну кількість очок у груповому турнірі - 21, після чого у чвертьфіналі розгромила Білорусь (9:0), а в півфіналі була сильнішою за господарів турніру - збірної Чехії - 2:0. Господарів змагань родоначальники хокею також обіграли а груповому турнірі.

У свою чергу, чинний чемпіон світу - збірна Росії - спочатку вважалася основним фаворитом і нинішнього турніру, досить посередньо виступала на груповому етапі де програла 2 матчі (5 перемог), набрала 15 очок і посіла 3-е місце. Тим не менш, у чвертьфіналі збірна Росії в дуже складній грі здолала команду Швеції (5:3), а в півфіналі взяла більш ніж переконливий реванш за поразку в матчі групового турніру у збірної США - 4:0.

На котируваннях букмекерських контор вважається фаворитом фіналу збірна Канади, ставки на перемогу якої (в основний час) приймаються з коефіцієнтом 1,75 до 1. У той же час, на нічию ставки приймаються з коефіцієнтом 5,50 до 1, а на перемогу Росії - 3,05 до 1.

На перемогу Канади в овертаймі або серії булітів можна поставити з розрахунку 1,48 до 1, на Росію - 2,54 до 1.

Матч Росія - Канада розпочнеться о 21.45 за київським часом.