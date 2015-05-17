Хокей, ЧС, матч за 3-є місце, Чехія - США: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Празі (Чехія) проходять завершальні два матчі 79-го Чемпіонату світу з хокею - матч за бронзові медалі і фінал. У першому матчі, "малому" фіналі зійдуться господарі турніру збірна Чехії та команда США.

Збірна Чехії за великим рахунком не виправдала надій вболівальників на домашньому ЧС, непереконливо виступаючи по ходу всього турніру. Команда зайняла 3-е місце в групі, пропустивши вперед у турнірній таблиці Канаду і Швецію, програла 2 матчі (вже в перший день турніру чехи поступилися шведам в серії буллітів, а потім програли в основний час канадцям), пропустила 18 шайб у 7 матчах. Щоправда, у чвертьфіналі чехи зуміли проявити характер, обігравши збірну Фінляндії (5:3), але, вже у півфіналі не змогли нічого протиставити команді Канади, другий раз поспіль програвши одному з головних фаворитів турніру - 0:2.

У свою чергу, збірна США виграла груповий турнір, де виступала в одній компанії з діючими чемпіонами світу - збірною Росії. Американці виграли 6 матчів з 7-ми, в тому числі в Росії (4:2). Також впевнено американці виступили в чвертьфіналі, де були значно сильнішими за збірну Швейцарії - 3:1, а от у півфіналі не змогли вдруге здолати збірну Росії. Чемпіони світу-2014 виграли з рахунком 4:0 і сьогодні будуть захищати свій титул, а американці зіграють в "малому" фіналі.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом вважається збірна Чехії. На перемогу господарів ЧС (в основний час) ставки приймаються з коефіцієнтом 1,80 до 1, на нічию - 4,80 до 1, а на перемогу американців - 3,15 до 1.

На перемогу чехів в овертаймі або серії булітів ставки приймаються з розрахунку - 1,50 до 1, а на США - 2,48 до 1.

Матч Чехія - США почнеться о 17.15 за київським часом.