УПЛ, 24-й тур, "Динамо" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні на столичному НСК "Олімпійський" проходить матч 24-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийматиме дніпропетровський "Дніпро". За підсумками матчу, в якому зустрічаються 1-а й 3-я команди Прем'єр-ліги, "Динамо" може достроково стати чемпіоном України.

"Дніпро" зараз зосередив свої основні сили на боротьбу в Лізі Європи, де вже досяг історичного успіху - вийшов у фінал турніру. В останніх матчах Прем'єр-ліги команда виступає резервним складом і, швидше за все, дублери вийдуть на поле і в сьогоднішньому матчі в Києві. До того ж, на прес-конференції після гри "Дніпро" - "Наполі" тренер дніпропетровців Мирон Маркевич зазначив: "Мене зараз цікавить тільки фінал".

Втім, прізвища сьогоднішніх резервістів гостей зовсім не виглядають безпорадно, і серед них немає «хлопчиків для биття». Ці гравці, за винятком матчу попереднього туру проти луганської «Зорі», виглядали абсолютно боєздатно. І саме вони отримають можливість довести, що результат з луганчанами – не більше, ніж випадковість. Проте в Києві дніпропетровці не перемагали після сезону 2008/2009 рр.

Динамівці не програють в Прем'єр-лізі більше року – 25 матчів. А на своєму полі останній раз це сталося 16 квітня 2014 р. («Динамо» - «Шахтар» - 0:2). Правда, в нинішньому турнірі після зимової паузи команда Мирона Маркевича в гостях тільки виграє, пропустивши при цьому єдиний м'яч від «Ворскли».

Матч першого кола у Дніпропетровську завершився перемогою "Динамо" з рахунком 3:0.

На котируваннях букмекерських контор в сьогоднішньому матчі "Динамо" також є фаворитом. На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,33 до 1, на нічию - 4,72 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 7,86 до 1.

Матч "Динамо" - "Дніпро" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе канал 2+2.