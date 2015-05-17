УПЛ, 24-й тур, "Волинь" - "Говерла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 24-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі ужгородську "Говерлу".

У цьому матчі зустрічаються 7-а і 12-а команди турнірної таблиці змагань.

Внутрішні розбірки двох західноукраїнських команд, як правило, мають підвищений градус напруги. Загальна перевага в цій парі належить лучанам, але пам'ятна «образа» річної давнини змусить саме «Волинь» показати найкращі якості. Наприкінці попереднього сезону «Говерла» вдома здобула найгучнішу перемогу у своїй історії, обравши лучан, які тоді були без Віталія Кварцяного, як мішень - 6:0.

Зараз, коли великих турнірних завдань, жодна з сторін не вирішує, саме переконливий реванш може вважатися чи не головним стимулом господарів. Попередні тури також підштовхують до прогнозу на користь лучан, адже вони двічі поспіль домоглися престижних нічиїх проти «Шахтаря» і «Металіста», тоді як ужгородці паралельно ставлять антирекорди в захисті, а «на нуль» не можуть зіграти більше півроку.

Ще одна родзинка – потенційна можливість Еріка Бікфалві вибитися в одноосібні лідери бомбардирської гонки. У Харкові він довів, що не забув про індивідуальні досягнення, забивши двічі.

Матч першого кола між цими суперниками завершився внічию - 0:0.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом вважається "Волинь", на перемогу якої ставки приймаються з коефіцієнтом 1,81 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,48 до 1, а на перемогу "Говерли" - 4,03 до 1.

Матч "Волинь" - "Говерла" розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе канал 2+2.