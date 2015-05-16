ЧС з хокею: Канада виграла у Чехії, Росія - у США у півфіналах

У Празі (Чехія) завершилися півфінальні матчі 79-го Чемпіонату світу з хокею, в яких збірна Канади обіграла господарів турніру команду Чехії - 2:0, а Росія виявилася сильнішою за США - 4:0.

У першому півфіналі канадці поступово нарощували свою перевагу, закинули по одній шайбі у перших двох періодах. Голами відзначилися Тейлор Хол (9-я хвилина) і Джейсон Спецца (30). Потім північноамериканці сконцентрували свої зусилля на збереженні переваги і не дозволили збірній Чехії жодного разу вразити свої ворота.

У свою чергу, матч Росія - США вийшов куди більш впертим і перші два періоди пройшли в рівній боротьбі з перемінним успіхом. А в заключній 20-хвилинці росіяни переграли суперників. На 48-й хвилині рахунок відкрив відмінним кистьовим кидком Сергій Мозякин, через 3 хвилини Олександр Овечкін скористався помилкою американських захисників і подвоїв перевагу своєї команди, на 56-й Вадим Щипачов завершив багатоходову комбінацію своєї команди кидком у порожні ворота, а на 59-й хвилині Овечкін і Євгена Малкін вийшли удвох на порожні ворота суперника, розпасували шайбу і Малкін забив останній гол.

Таким чином, в неділю в матчі за бронзові медалі зіграють США - Чехія, а у фіналі Росія - Канада.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з хокею проходить в Чехії з 1 по 17 травня.