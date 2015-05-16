Сформована заявка молодіжної збірної України на ЧС з футболу

Головний тренер збірної Олександр Петраков визначився з остаточним складом команди, який візьме участь у Мундіалі.

З попереднього списку викликаних на збір футболістів до остаточної заявки на турнір не потрапили Зураб Очігава, Артем Радченко та Андрій Маркович.

Крім того, зміни відбулись і стосовно прибуття до команди Валерія Лучкевича. Гравець юнацької збірної залишиться у розташуванні дніпропетровського «Дніпра» до фіналу Ліги Європи. Таке рішення було прийняте за обопільної згоди тренерів обох команд – Олександра Петракова та Мирона Маркевича.

До Нової Зеландії Лучкевич вилетить безпосередньо із Варшави на наступний день після фіналу - 28 травня. Оскільки пункту призначення Лукевич дістанеться лише 30-го числа, він не братиме участі у першому матчі з новозеландцями. Декілька днів Валерій проходитиме акліматизацію і готуватиметься вже до наступних поєдинків у групі.

Склад команди виглядає наступним чином:

Воротарі: Роман Підківка («Карпати», Львів), Богдан Сарнавський («Шахтар», Донецьк), Євген Гриценко («Шахтар-3», Донецьк)

Захисники: Павло Полегенько, Микита Бурда (обидва - «Динамо», Київ), Валерій Лучкевич («Дніпро», Дніпропетровськ), Тарас Качараба («Говерла», Ужгород), Едуард Соболь («Металург», Донецьк), Артур Кузнецов («Металург», Запоріжжя), Олексій Ковтун («Металіст», Харків)

Півзахисники: В’ячеслав Танковський, Віктор Коваленко, Артем Габелок (всі - «Шахтар», Донецьк), Ігор Харатін, Євген Чумак (обидва - «Динамо», Київ), Юрій Ткачук («Металіст», Харків)

Нападники: Роман Яремчук («Динамо», Київ), Микита Татарков («Металург», Запоріжжя), Артем Беседін («Металіст», Харків), Євген Немтінов («Іллічівець», Маріуполь), Владислав Кабаєв («Чорноморець», Одеса)

Чемпіонат світу з футболу (U-20) відбудеться з 30 травня по 20 червня в Новій Зеландії.