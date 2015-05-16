Хокей, ЧС, 1/2 фіналу, США - Росія: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Празі проходять півфінальні матчі 79-го чемпіонату світу з хокею, у другому з яких зустрічаються збірні США і Росії.

Збірна США зайняла 1-е місце на груповому етапі змагань, здобувши 6 перемог (5 - в основний час ) в 7 іграх - 17 очок. А в 1/4 фіналу американці обіграли команду Швейцарії - 3:1.

У свою чергу, чинний чемпіон світу збірна Росії зайняла на груповому етапі лише 3-е місце. Команда виграла 5 ігор (4 - в основний час), при 2 поразках (1 - в основний час) - 15 очок. В 1/4 фіналу збірна Росії обіграла команду Швеції з рахунком 5:3.

Команди США і Росії грали в одній групі і очний матч завершився перемогою американців - 3:2.

Тим не менш, на котирування[ букмекерських контор фаворитом гри вважається збірна Росії. На перемогу росіян (в основний час) ставки приймаються з коефіцієнтом 1,47 до 1, на нічию - 5,50 до 1, а на перемогу команди США - 4,57 до 1.

На перемогу Росії в овертаймі або серії булітів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,25 до 1, на перемогу США - 3,7 до 1.

Матч США - Росія розпочнеться о 20.15 за київським часом.