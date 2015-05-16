Хокей, ЧС, 1/2 фіналу, Канада - Чехія: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Празі (Чехія) відбудуться півфінальні матчі 79-го Чемпіонату світу з хокею. У першій грі зійдуться команди Канади та Чехії.

Господарі турніру в Празі зустрічаються з головним фаворитом, який не втратив жодного очка по ходу змагань.

Збірна Канади виграла всі сім матчів групового турніру в основний час, набравши максимальну кількість балів - 21. А в 1/4 фіналу родоначальники хокею розтрощили збірну Білорусі з рахунком 9:0.

У свою чергу, команда Чехії посіла лише 3-е місце в групі - 5 перемог (4 - в основний час) при 2 поразках (1 - в основний час) - 15 очок. В 1/4 фіналу Чехія обіграла Фінляндію з рахунком 5:3.

Команди виступали в одній групі і в очній зустрічі збірна Канади виграла у Чехії з рахунком 6:3.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом півфіналу вважається збірна Канади. На перемогу північноамериканської збірної (в основний час) ставки приймаються з коефіцієнтом 1,23 до 1, на нічию - 7,70 до 1, а на перемогу Чехії - 7,25 до 1.

На перемогу Канади в додатковий час або по буллітам ставка приймається з коефіцієнтом 1,11 до 1, а на перемогу Чехії - 5,90 до 1.

Матч Канада - Чехія розпочнеться в 16.15 за київським часом.