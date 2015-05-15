УЄФА завів дисциплінарну справу проти дніпропетровського "Дніпра"
19:16, 15 травня 2015Спорт
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Проти "Дніпра" заведено дисциплінарну справу за порушення під час півфіналу с "Наполі".
УНИАН
УЄФА завів дисциплінарну справу проти дніпропетровського "Дніпра" після матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи проти "Наполі", - повідомляє Gazeta.ua.
Так, проти команди Мирона Маркевича висунуті звинувачення у неспортивній поведінці за отримання більше 5 жовтих карток, а також у неправомірній поведінці вболівальників.
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Зокрема, мова йде про вторгнення на поле, расистську поведінку, використання та кидання на поле піротехнічних засобів.
Окрім цього, команда звинувачується у порушення в організації матчу (блокування сходів).
Повідомляється, що порушення будуть розглянуті КДК УЄФА 21 травня.
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