УЄФА завів дисциплінарну справу проти дніпропетровського "Дніпра" після матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи проти "Наполі", - повідомляє Gazeta.ua.

Так, проти команди Мирона Маркевича висунуті звинувачення у неспортивній поведінці за отримання більше 5 жовтих карток, а також у неправомірній поведінці вболівальників.

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Зокрема, мова йде про вторгнення на поле, расистську поведінку, використання та кидання на поле піротехнічних засобів.

Окрім цього, команда звинувачується у порушення в організації матчу (блокування сходів).

Повідомляється, що порушення будуть розглянуті КДК УЄФА 21 травня.