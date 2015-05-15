Вацко жорстко відповів Черданцеву з приводу виходу "Дніпра" у фінал Ліги Європи

16:51, 15 травня 2015
Спорт
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Відомий український коментатор Віктор Вацко жорстко відреагував на повідомлення російського колеги Георгія Черданцева про необхідність закрити Лігу Європи.

Вацко жестко отреагировал на твиты Черданцева / 1927.kiev.ua

Український спортивний коментатор Віктор Вацко жорстко прокоментував думку свого російського колеги Георгія Черданцева про слабкість Ліги Європи через вихід у фінал «Дніпра».

Зокрема, Вацко вирішив не підбирати слів, а також відзначив готовність зібрати кошти на лікування "цього барана".

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Раніше УНІАН повідомляв, що відомий російський коментатор Георгій Черданцев назвав перемогу "Дніпра" у півфіналі Ліги Європи дискредитацією цього турніру і запропонував його закрити.

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