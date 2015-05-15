Вацко жорстко відповів Черданцеву з приводу виходу "Дніпра" у фінал Ліги Європи
Відомий український коментатор Віктор Вацко жорстко відреагував на повідомлення російського колеги Георгія Черданцева про необхідність закрити Лігу Європи.
Український спортивний коментатор Віктор Вацко жорстко прокоментував думку свого російського колеги Георгія Черданцева про слабкість Ліги Європи через вихід у фінал «Дніпра».
Зокрема, Вацко вирішив не підбирати слів, а також відзначив готовність зібрати кошти на лікування "цього барана".
@ViktorVatsko там доречі Черданцев з НТВ пише, що пора закривати ЛЄ після проходу Дніпра ..))))
— Rostislav Gurskyi (@GurskyiR) May 14, 2015
@GurskyiR якщо тотальна ї*анутість виліковна, я готовий ініціювати збір коштів на лікування цього барана.
— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) May 14, 2015
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Раніше УНІАН повідомляв, що відомий російський коментатор Георгій Черданцев назвав перемогу "Дніпра" у півфіналі Ліги Європи дискредитацією цього турніру і запропонував його закрити.