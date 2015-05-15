Вацко жорстко відповів Черданцеву з приводу виходу "Дніпра" у фінал Ліги Європи

Український спортивний коментатор Віктор Вацко жорстко прокоментував думку свого російського колеги Георгія Черданцева про слабкість Ліги Європи через вихід у фінал «Дніпра».

Зокрема, Вацко вирішив не підбирати слів, а також відзначив готовність зібрати кошти на лікування "цього барана".

@ViktorVatsko там доречі Черданцев з НТВ пише, що пора закривати ЛЄ після проходу Дніпра ..)))) — Rostislav Gurskyi (@GurskyiR) May 14, 2015

@GurskyiR якщо тотальна ї*анутість виліковна, я готовий ініціювати збір коштів на лікування цього барана. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) May 14, 2015

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Раніше УНІАН повідомляв, що відомий російський коментатор Георгій Черданцев назвав перемогу "Дніпра" у півфіналі Ліги Європи дискредитацією цього турніру і запропонував його закрити.