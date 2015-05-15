Українська шашистка Макаренкова вийшла на 3-е місце в таблиці Чемпіонату світу

Українка ділить призову позицію з китаянкою Хангінг Жао, повідомляє офіційний сайт турніру.

У двох турах змагань, що відбулися в п'ятницю, Макаренкова спочатку чорними обіграла Енхтуул Дондов (Монголія), а потім білими зіграла внічию з Айгуль Ідрісовою з Росії.

Таким чином, в українки на даний момент 3 перемоги при 2 нічиїх і 1 поразці - 8 очок. Аналогічні показники і в китаянки.

1-2 місця в таблиці ЧС ділять Зоя Голубєва (Латвія) і Ольга Камишлєєва (Нідерланди) - по 3 перемоги й 3 нічиї - 9 очок.

Ще одна українка Ольга Балтажі ділить з трьома суперницями 7-10 місця. В українки 1 перемога при 4 нічиїх та 1 поразці - 6 балів.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу проходить з 11 по 24 травня.

Всесвітня федерація шашок (FMJD) організовує чемпіонати світу з міжнародних шашок серед жінок раз на два роки. У цьому році чемпіонат вперше проходить у Китаї. У чемпіонаті беруть участь 16 провідних майстрів з 10 країн світу. Найсильніші шашистки світу проведуть 15 турів по круговій системі протягом 12 днів.