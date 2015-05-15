УПЛ, 24-й тур, "Чорноморець" - "Металург" (Запоріжжя): відео онлайн-трансляція

Сьогодні на столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського проходить матч 24-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому номінальний господар поля одеський "Чорноморець" приймає запорізький "Металург". Цей матч відкриє програму туру, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч пройде в Києві, тому що ГУ МВС України в Одеській області досі не дало дозволу на проведення футбольних матчів в Одесі. У столиці «Чорноморець» спробує перервати смугу невдач, а «Металург» має можливість ще міцніше осісти на екваторі рейтингу, понявшись з 9-го, на 7-8 місце УПЛ.

За останні два місяці суперники кардинально помінялися ролями. Набагато ближче до «зони вильоту» знаходяться одесити, тоді як «Металург» спокійно вирішує локальні завдання, більше турбуючись про питання престижу. Втім, лише послідовність перемог запорожців над 3-ма аутсайдерами визначає помітний прогрес виступів команди Анатолія Чанцева. «Чорноморцю» навряд чи загрожує останнє місце, проте, навіть не падіння в таблиці, а саме відсутність перемог протягом 11-ти турів і відверто слабкі показники в атаці найбільше турбують зараз тренера Олександра Бабича і керівництво клубу.

Не допомагає в цьому і місце проведення домашніх зустрічей, адже «моряки» звикли до гучної підтримки численної армії уболівальників з Одеси. Це особливе питання саме напередодні цього поєдинку, тому що вдома «Чорноморець» в цій парі ніколи не програвав. І взагалі має незаперечну перевагу над «Металургом» - 13 перемог й 5 нічиїх.

Матч першого кола у Запоріжжі завершився внічию - 0:0.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом з невеликою перевагою вважається "Металург", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 2,31 до 1. У той же час, на перемогу "Чорноморця" можна поставити з розрахунку 2,97 до 1, а на нічию 3,12 до 1.

ТВ-трансляцію матчу проводить телеканал "2+2".