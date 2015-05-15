Російський коментатор вдруге за день гнівно розкритикував успіх "Дніпра" і образив вболівальників клубу

Відомий російський телекоментатор Георгій Черданцев вдруге за день прокоментував перемогу українського "Дніпра" і вихід у фінал Ліги Європи, разом з тим встигнувши образити вболівальників клубу з Дніпропетровська, назвавши їх "упирями".

У своєму Twitter Черданцев написав: "Оскільки набігло упирів ціле стадо, ще раз повторю: вихід у фінал команди на зразок Дніпра говорить про невисокий рівень Ліги Європи. Це факт. Та ви зрозумійте - нічого не маю проти Дніпра. Молодці, що вийшли у фінал! Але це ненормально коли така команда виходить у фінал Єврокубка. Це ж маніяки якісь! Загадили мені всі соцмережі! Так винесе вас Севілья, заспокойтеся!“.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні телекоментатор опублікував пост наступного змісту: "Дніпро у фіналі це повна і остаточна дискредитація Ліги Європи. Пора закривати".