Шлях в історію: як "Дніпро" йшов до фіналу Ліги Європи (Відео голів)

"Дніпро" стартував у ЛЄ 20 серпня домашньою грою з хорватським "Хайдуком" зі Спліта. Домашньою - умовно. УЄФА, наляканий подіями на сході України і катастрофою з "Боїнгом" малазійських авіаліній, з середини серпня заборонив проводити матчі єврокубків в Україні на схід і на південь від Києва. Крім Дніпропетровська, в чорний список, зокрема, потрапили арени в Харкові, Одесі, Донецьку та Луганську, дві з яких за два роки до цього успішно впоралися з проведенням матчів фіналу Євро-2012. І хоча з часом стало зрозуміло, що військовий конфлікт чітко обмежується частиною територій Луганської і Донецької областей, "Дніпру" так і не дозволили провести хоча б одну гру на "Дніпро-Арені". І навряд чи дозволять у наступному сезоні. За чутками, УЄФА хоче обмежити проведення єврокубків в країні двома містами - у Києві та Львові.

Стартовий матч "Дніпра" в ЛЄ вийшов досить напруженим, а рахунок і зовсім відкрили гості, забивши перший гол на 47-й хвилині. Втім, через 3 хвилини "Дніпро" його зрівняв, а наприкінці, на 88-й хвилині, Євген Шахов забив переможний гол - 2:1.

Матч у Спліті вийшов не менш напруженим, але завершився без голів - 0:0.

Таким чином, "Дніпро" переміг за сумою двох матчів і вийшов у груповий етап змагань.

У групі "Дніпру" дісталася непроста компанія, на чолі з грандом як європейського, так і всього світового футболу, - міланським "Інтером", міцним середняком "Сент-Етьєном" і записним аутсайдером, азербайджанським "Карабахом". Здавалося, що "Дніпро" поведе боротьбу за 2-е місце з французами, а "Карабах" в розрахунок взагалі ніхто не брав.

Команда почала груповий турнір з цілком передбачуваної домашньої поразки від "Інтера", а потім пішли достатньо неприємні "нулі" у гостьовій грі з "Сент-Етьєном" і сенсаційна домашня поразка від "Карабаху". На середині турнірного шляху крах "Дніпра" в єврокубку здавався неминучим... Який вже там фінал!

Втім, вже за 2 тижні, у повторній грі в Баку "Дніпро" взяв реванш у "Карабаху" і продовжив собі життя в турнірі. Це був реальний "матч смерті" для гостей з точки зору їх турнірних перспектив. Навіть нічия викреслювала команду з числа претендентів на 1-2 місце в групі і вихід в плей-офф. Героєм матчу став Нікола Калініч, який забив обидва голи, переможний влетів у ворота азербайджанської команди на 73-й хвилині.

Втім, після цієї перемоги "Дніпро" очікувано програв другий раз поспіль "Інтеру" і перед заключним 6-м туром не був господарем своєї долі. Крім обов'язкової перемоги над "Сент-Етьєном" умовою для успіху "Дніпра" була нічия або перемога гостей у матчі "Карабах" - "Інтер". Варто зазначити, що італійський гранд приїхав до Баку абсолютно невмотивованим, а аутсайдер "Карабах" вже не раз показував "зуби" по ходу турніру. Та й перемогу над "Сент-Етьєном" потрібно було "здобувати".

Втім, зі своїм завданням "Дніпро" впорався на "відмінно". Команда мала перевагу по ходу всього матчу, постійно його нарощувала, і, зрештою, добилася успіху. На 66-й хвилині гол забив Артем Федецький.

Втім, основна драма цього групового турніру розгорталася зовсім в іншому місці - на стадіоні ім. Тофіка Бахрамова в Баку. Чим ближче був кінець матчу з "Інтером", тим більшу перевагу мав "Карабах". А вже в доданий арбітром час цілком логічно реалізував його в гол. Все? Кінець надіям?.. О, диво! Суддя якимось незбагненним чином, по лише йому відомим причинам, скасував цей гол. Напевно, це була одна з головних загадок всього єврокубкового сезону 2014/15... Але, для нас головним було те, що ця жахлива помилка була на користь "Дніпра"! Нехай пробачать вболівальники азербайджанського футболу.

"Дніпро" вийшов у плей-офф!

Після зимової перерви, яка тривала близько двох місяців, "Дніпро" вийшов на матч 1/16 фіналу Ліги Європи, де йому протистояв грецький "Олімпіакос". Шанси команд розцінювались приблизно однаково, а в рівній і впертій боротьбі все вирішили два голи на початку другого тайму. На 50-й і 54-й хвилинах відзначилися Джаба Канкава та Руслан Ротань.