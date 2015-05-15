Луческу: на нас чекає важкий тиждень, нам доведеться двічі зіграти з «Дніпром»

"Хочу привітати з виходом у фінал Ліги Європи «Дніпро». Це величезний успіх, у «Дніпра» відмінна команда. Напередодні я спілкувався зі своїми футболістами і говорив їм, що на нас чекає важкий тиждень. Нам доведеться двічі зіграти з «Дніпром». Незважаючи ні на що, вони будуть мотивовані", - передає слова Луческу footboom.com.

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Тренер "Шахтаря" чекає складних матчів із "Дніпром", оскільки "«Дніпро» буде намагатися довести, що його успіх у Європі не випадковий".

Нагадаємо, вчора "Дніпро" вийшов у фінал Ліги Європи. Матч з "Наполі" завершився перемогою дніпропетровців з рахунком 1:0.