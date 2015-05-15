Черговий фейк російських ЗМІ: фанати "Дніпра" навіть футбольні ворота розламали на шматки

Вихід у фінал Ліги Європи української команди зіпсував настрій пропагандистським російським ЗМІ, а вихід на поле несвідомих фанатів дав привід для польоту фантазії. Про це пише Новий Регіон 2.

Приміром, "РЕН-ТВ" видало новину з таким заголовком: "Фанати "Дніпра" розгромили стадіон "Олімпійський" у Києві. "Велика перемога українського футболу відійшла на другий план після погрому на головному київському стадіоні... Справжнє побоїще вийшло з трибун на поле. Навіть футбольні ворота розламали на шматки. Європейські футболісти в шоці від такої поведінки".

Закінчує ведучий вже зовсім трагічною нотою: "Тепер не ясно, чи пустять фанатів "Дніпра" до Варшави".

На жаль, російські коментатори не повідомили, скільки невинних снігурів встигли розп'ясти ультрас "Дніпра", іронізує видання.