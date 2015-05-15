Уболівальники після матчу "Дніпро"-"Наполі" ледь не затоптали футболістів (фото- та відеорепортаж)

11:56, 15 травня 2015
Спорт
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Після переможного матчу Дніпра проти Наполі в Києві учора, 14 травня, уболівальники почали масово вибігати на поле.

Після фінального свистка кількість людей на газоні стрімко зросла до кільканадцяти сотень, натовп майже повністю заполонив поле, у багатьох уболівальників були в руках фаєри.

Як повідомляє Сегодня, найагресивніші з них побігли до сектора італійських фанів і між двома групами почалося взаємне кидання стільцями, після чого міліція відтіснила італійців угору.

Читайте також"Дніпро" вийшов у фінал Ліги ЄвропиПісля цього гравці "Дніпра" Бойко і Федецький спробували заспокоїти уболівальників. Федецький у мікрофон поросив їх повернутися на трибуни аби команда могла вийти на поле та подякувати за підтримку.

"Те, що сталося після гри ... Знаєте, не так часто українські клуби виходять у фінал. Людей можна зрозуміти", - прокоментував інцидент тренер Дніпра Мирон Маркевич після матчу.

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