Маркевич про майбутній фінал Ліги Європи: Зіграємо в хороший футбол

Про це Маркевич повідомив після переможного матчу з «Наполі», який завершився перемогою дніпропетровців, повідомляє Телеграф.

«Звичайно, фінал є фінал. Ми будемо грати з торішнім переможцем. Команда хороша, немає ніяких сумнівів. Будемо готуватися. Принаймні, зіграємо в хороший футбол. У Неаполі на прес-конференції я сказав, що «Дніпро» буде іншим у Києві. Сьогодні так і зробили. Постараємося і у Варшаві показати хороший футбол. Друге питання, як закінчиться гра. Але думаю, що футболісти розуміють, що це — фінал, і проявлять свої найкращі якості», - сказав Маркевич.

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Нагадаємо, 14 травня в Києві завершився півфінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" приймав італійський "Наполі" і виграв з рахунком 1:0. За сумою двох матчів "Дніпро" виграв із загальним рахунком 2:1 і вийшов у фінал турніру.

У вирішальному матчі суперником українського клубу стане іспанська "Севілья", яка двічі обіграла італійську "Фіорентину" - 3:0 і 2:0. Фінал Ліги Європи відбудеться 27 травня у Варшаві.