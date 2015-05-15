Маркевич пояснив італійському журналістові роль фарту в футболі

Про це він сказав на післяматчевій прес-конференції після переможного матчу з Наполі, відповідаючи на питання італійського журналіста, повідомляє офіційний сайт "Дніпра".

"Звичайно, вітаю з виходом у фінал, але незаконний гол у першому матчі і не зовсім законний гол на своєму полі. Чи не думаєте ви, що ігри Фортуни на цьому скінчилися?", - запитав журналіст.

Читайте такожПорошенко: Браво "Дніпро"!"Я розумію розчарування італійських уболівальників. Але, по-перше, без фарту немає футболу. У кожній грі комусь щастить більше. Так, у першій грі дійсно можна говорити, що ми забили з положення поза грою. Але сьогодні я не побачив нічого надзвичайного, щоб не зараховувати гол. Бажаю «Наполі» успіхів. Команда дійсно серйозна, і з таким складом вона повинна боротися за чемпіонство в Італії і в єврокубках бути далеко не останньою", - відповів Маркевич.