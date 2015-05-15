Після виходу "Дніпра" у фінал Ліги Європи турнір пора закривати - російський коментатор

Відомий у Росії футбольний коментатор Георгій Черданцев у своєму Твіттері негативно прокоментував вихід «Дніпра» в фінал Ліги Європи, - повідомляє медіапортал Акула.

За його словами, ця подія повністю дискредитує Лігу Європи.

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«Дніпро у фіналі це повна і остаточна дискредитація Ліги Європи. Пора закривати», - написав Черданцев.

Дніпро у фіналі це повна і остаточна дискредитація Ліги Європи. Пора закривати. — Георгій Черданцев (@cherdantsev) May 14, 2015

Гергій Черданцев - російський спортивний коментатор телеканалів НТВ і НТВ-Плюс. Переважно коментує матчі Чемпіонату Італії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві 14 травня відбувся півфінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" приймав італійський "Наполі" і виграв з рахунком 1:0.