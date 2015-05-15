Тренер "Наполі" подав у відставку після поразки від "Дніпра" - ЗМІ

Як повідомляє джерело, Бенітес після матчу мав розмову із президентом клубу Ауреліо де Лаурентісом, передає ua-football.com із посиланням на Marca.

Швидше за все, іспанець буде звільнений після закінчення сезону, у якому "Наполі" залишилося провести три матчі Серії А.

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Нагадаємо, у чемпіонаті Італії "Наполі" веде боротьбу за місце у Лізі чемпіонів з "Лаціо". Можливо, доля путівки в головний європейський турнір вирішиться в останньому турі, коли команди зіграють між собою.

Раніше тренер "Наполі" заявив, що голи "Дніпра" в обох матчах не повинні були зараховувати.