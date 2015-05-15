Якщо "Дніпро" пройшов "Наполі", значить це сильна команда - тренер "Севільї"

"Результат сьогодні був надмірно важким, — сказав Емері на прес-конференції. — Мені дуже сподобалася гра "Фіорентини" в обох зустрічах. Хочу подякувати "Фіорентині" за ці дві гри, вони заслужили оплески вболівальників у кінці матчу", передає football.ua.

Суперником Севільї по фіналу несподівано для багатьох стане "Дніпро". "Якщо "Дніпро" пройшов "Наполі", значить — вони відмінна команда. І "Севілья", і "Дніпро" заслужили вихід у фінал".

Читайте такожТренер "Наполі": Голи "Дніпра" в обох матчах не повинні були зараховувати

"Не хочу називати нас фаворитами — шанси 50 на 50. Ми не змінимо свою ментальність — вигравати матчі. "Севілья" сильно виросла протягом сезону. Цей турнір має велике значення для вболівальників. Щоб знову дістатися до фіналу довелося пережити чимало важких битв", — підсумував Емері.

Нагадаємо, вчора "Дніпро" вийшов у фінал Ліги Європи. Матч з "Наполі" завершився перемогою дніпропетровців з рахунком 1:0.