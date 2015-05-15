"Дніпро" буде господарем фіналу Ліги Європи

Це було вирішено під час жеребкування півфінальних поєдинків, повідомляє Террикон.

Нагадаємо, матч відбудеться у Варшаві на Національному стадіоні, який вміщує 56 070 глядачів. На цьому стадіоні свої матчі проводить збірна Польщі. На ньому відбулося п'ять матчів Євро-2012.

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Нагадаємо, суперником "Дніпра" у фіналі буде іспанська "Севілья".

Нагадаємо, вчора "Дніпро" вийшов у фінал Ліги Європи. Матч з "Наполі" завершився перемогою дніпропетровців з рахунком 1:0.