"Дніпро" буде господарем фіналу Ліги Європи
08:55, 15 травня 2015Спорт
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"Дніпро" буде номінальним господарем поля у фіналі Ліги Європи.
REUTERS
Це було вирішено під час жеребкування півфінальних поєдинків, повідомляє Террикон.
Нагадаємо, матч відбудеться у Варшаві на Національному стадіоні, який вміщує 56 070 глядачів. На цьому стадіоні свої матчі проводить збірна Польщі. На ньому відбулося п'ять матчів Євро-2012.
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Нагадаємо, суперником "Дніпра" у фіналі буде іспанська "Севілья".
Нагадаємо, вчора "Дніпро" вийшов у фінал Ліги Європи. Матч з "Наполі" завершився перемогою дніпропетровців з рахунком 1:0.
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