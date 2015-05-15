Дніпро обійшов відразу чотири клуби у клубному рейтингу УЄФА

07:57, 15 травня 2015
Спорт
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Відразу чотири клуби залишилися позаду Дніпра в оновленому клубному рейтингу УЄФА.

sscnapoli.it

Після перемоги над Наполі дніпряни обійшли італійські Лаціо та Фіорентину, турецький Галатасарай і португальську Брагу, повідомляє champion.com.ua.

Окрім того, Дніпро не дозволив Наполі випередити донецький Шахтар.

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Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 15 травня 2015 року

1. Реал (Іспанія) - 32.9284; 171.885

2. Барселона (Іспанія) - 35.9284; 162.885

3. Баварія (Німеччина) - 31.1714; 154.883

4. Челсі (Англія) - 23.7142; 142.078

5. Атлетико (Іспанія) - 25.9284; 120.885

6. Бенфіка (Португалія) - 9.8166; 118.276

7. Шальке-04 (Німеччина) - 20.1714; 111.883

8. Порту (Португалія) - 26.8166; 111.276

9. Арсенал (Англія) - 22.7142; 110.078

10. Манчестер Юнайтед (Англія) - 2.7142; 103.078

11. ПСЖ (Франція) - 23.1832; 100.483

12. Валенсія (Іспанія) - 3.9284; 99.885

13. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 21.1714; 99.883

14. Ювентус (Італія) - 32.8000; 95.102

15. Зеніт (Росія) - 18.9332; 90.099

16. Байєр (Німеччина) - 21.1714; 87.883

17. Манчестер Сіті (Англія) - 17.7142; 87.078

18. Шахтар (Україна) - 19.0000; 86.033

19. Базель (Швейцарія) - 16.3800; 84.875

20. Наполі (Італія) - 25.8000; 84.102

...27. Динамо (Україна) - 18.0000; 65.033

...36. Дніпро (Україна) - 21.0000; 52.033

...43. Металіст (Україна) - 4.0000; 47.033

...106. Чорноморець (Україна) - 3.0000; 18.033

...143. Карпати (Україна) - 2.0000; 12.533

...155. Металург (Донецьк, Україна) - 2.0000; 11.033

           Ворскла (Україна) - 2.0000; 11.033

...158. Зоря (Луганськ) - 3.5000; 10.533

            Таврія (Україна) - 2.0000; 10.533

...168. Арсенал (Київ, Україна) - 2.0000; 10.033

Нагадаємо. вчора у півфінальному матчі Ліги Європи УЄФА дніпропетровський "Дніпро" приймав італійський "Наполі" і виграв з рахунком 1:0.

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