Дніпро обійшов відразу чотири клуби у клубному рейтингу УЄФА
Відразу чотири клуби залишилися позаду Дніпра в оновленому клубному рейтингу УЄФА.
Після перемоги над Наполі дніпряни обійшли італійські Лаціо та Фіорентину, турецький Галатасарай і португальську Брагу, повідомляє champion.com.ua.
Окрім того, Дніпро не дозволив Наполі випередити донецький Шахтар.
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Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 15 травня 2015 року
1. Реал (Іспанія) - 32.9284; 171.885
2. Барселона (Іспанія) - 35.9284; 162.885
3. Баварія (Німеччина) - 31.1714; 154.883
4. Челсі (Англія) - 23.7142; 142.078
5. Атлетико (Іспанія) - 25.9284; 120.885
6. Бенфіка (Португалія) - 9.8166; 118.276
7. Шальке-04 (Німеччина) - 20.1714; 111.883
8. Порту (Португалія) - 26.8166; 111.276
9. Арсенал (Англія) - 22.7142; 110.078
10. Манчестер Юнайтед (Англія) - 2.7142; 103.078
11. ПСЖ (Франція) - 23.1832; 100.483
12. Валенсія (Іспанія) - 3.9284; 99.885
13. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 21.1714; 99.883
14. Ювентус (Італія) - 32.8000; 95.102
15. Зеніт (Росія) - 18.9332; 90.099
16. Байєр (Німеччина) - 21.1714; 87.883
17. Манчестер Сіті (Англія) - 17.7142; 87.078
18. Шахтар (Україна) - 19.0000; 86.033
19. Базель (Швейцарія) - 16.3800; 84.875
20. Наполі (Італія) - 25.8000; 84.102
...27. Динамо (Україна) - 18.0000; 65.033
...36. Дніпро (Україна) - 21.0000; 52.033
...43. Металіст (Україна) - 4.0000; 47.033
...106. Чорноморець (Україна) - 3.0000; 18.033
...143. Карпати (Україна) - 2.0000; 12.533
...155. Металург (Донецьк, Україна) - 2.0000; 11.033
Ворскла (Україна) - 2.0000; 11.033
...158. Зоря (Луганськ) - 3.5000; 10.533
Таврія (Україна) - 2.0000; 10.533
...168. Арсенал (Київ, Україна) - 2.0000; 10.033
Нагадаємо. вчора у півфінальному матчі Ліги Європи УЄФА дніпропетровський "Дніпро" приймав італійський "Наполі" і виграв з рахунком 1:0.