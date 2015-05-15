Дніпро обійшов відразу чотири клуби у клубному рейтингу УЄФА

Відразу чотири клуби залишилися позаду Дніпра в оновленому клубному рейтингу УЄФА.

Після перемоги над Наполі дніпряни обійшли італійські Лаціо та Фіорентину, турецький Галатасарай і португальську Брагу, повідомляє champion.com.ua. Окрім того, Дніпро не дозволив Наполі випередити донецький Шахтар. Читайте такожМаркевич присвятив перемогу "Дніпра" бійцям АТО Клубний рейтинг УЄФА Станом на 15 травня 2015 року 1. Реал (Іспанія) - 32.9284; 171.885 2. Барселона (Іспанія) - 35.9284; 162.885 3. Баварія (Німеччина) - 31.1714; 154.883 4. Челсі (Англія) - 23.7142; 142.078 5. Атлетико (Іспанія) - 25.9284; 120.885 6. Бенфіка (Португалія) - 9.8166; 118.276 7. Шальке-04 (Німеччина) - 20.1714; 111.883 8. Порту (Португалія) - 26.8166; 111.276 9. Арсенал (Англія) - 22.7142; 110.078 10. Манчестер Юнайтед (Англія) - 2.7142; 103.078 11. ПСЖ (Франція) - 23.1832; 100.483 12. Валенсія (Іспанія) - 3.9284; 99.885 13. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 21.1714; 99.883 14. Ювентус (Італія) - 32.8000; 95.102 15. Зеніт (Росія) - 18.9332; 90.099 16. Байєр (Німеччина) - 21.1714; 87.883 17. Манчестер Сіті (Англія) - 17.7142; 87.078 18. Шахтар (Україна) - 19.0000; 86.033 19. Базель (Швейцарія) - 16.3800; 84.875 20. Наполі (Італія) - 25.8000; 84.102 ...27. Динамо (Україна) - 18.0000; 65.033 ...36. Дніпро (Україна) - 21.0000; 52.033 ...43. Металіст (Україна) - 4.0000; 47.033 ...106. Чорноморець (Україна) - 3.0000; 18.033 ...143. Карпати (Україна) - 2.0000; 12.533 ...155. Металург (Донецьк, Україна) - 2.0000; 11.033 Ворскла (Україна) - 2.0000; 11.033 ...158. Зоря (Луганськ) - 3.5000; 10.533 Таврія (Україна) - 2.0000; 10.533 ...168. Арсенал (Київ, Україна) - 2.0000; 10.033 Нагадаємо. вчора у півфінальному матчі Ліги Європи УЄФА дніпропетровський "Дніпро" приймав італійський "Наполі" і виграв з рахунком 1:0.

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