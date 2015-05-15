Футболісти "Дніпра" танцями у роздягальні святкували вихід у фінал Ліги Європи

03:35, 15 травня 2015
Спорт
4080

Танцюй, "Дніпро", танцюй, Україно! Дніпряни вийшли у фінал Ліги Європи, пройшовши італійський "Наполі". 

Sport.ua

У роздягальні дніпряни весело танцювали, святкуючи історичний вихід у фінал єврокубка, пише Проспорт.

 У Неаполі команди зіграли внічию 1:1, а у Києві "Дніпро" переміг 1:0 В обох матчах забив Євген Селезньов.

Читайте такожСелезньов після матчу "Дніпро"-"Наполі" порівняв себе з трупом

 Фінальна битва за Кубок Європи відбудеться 27 травня у Варшаві. Суперником "Дніпра" буде чинний володар трофею іспанська "Севілья".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter