Футболісти "Дніпра" танцями у роздягальні святкували вихід у фінал Ліги Європи

Танцюй, "Дніпро", танцюй, Україно! Дніпряни вийшли у фінал Ліги Європи, пройшовши італійський "Наполі".

У роздягальні дніпряни весело танцювали, святкуючи історичний вихід у фінал єврокубка, пише Проспорт. У Неаполі команди зіграли внічию 1:1, а у Києві "Дніпро" переміг 1:0 В обох матчах забив Євген Селезньов. Читайте такожСелезньов після матчу "Дніпро"-"Наполі" порівняв себе з трупом Фінальна битва за Кубок Європи відбудеться 27 травня у Варшаві. Суперником "Дніпра" буде чинний володар трофею іспанська "Севілья".

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