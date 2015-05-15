Селезньов після матчу "Дніпро"-"Наполі" порівняв себе з трупом

Євген порівняв себе під кінець гри з трупом, повідомляє Обозреватель.

"Важко. Дуже приємно, але всі емоції віддали на полі, ще не до кінця розуміємо, що ми у фіналі. "Поховали "Наполі"? Ні, просто обіграли, десь нам пощастило. Зіграли в ту гру, яка дозволила нам перемогти..

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Вся команда — молодці, бійці. Я дивлюся на Русіка Ротаня — він старший за мене, а бігає в десять разів більше. Я на 75-й хвилині труп був, не міг ходити. У мене зводить литки, а він бігає як кінь", — пожартував Євген.

14 травня "Дніпро" переміг "Наполі" з рахунком 1: 0 і вийшов у фінал Ліги Європи.

Під час матчу "Дніпро"-"Наполі" фанати розгорнули банер з написом на латині "Ave, Ucraina, morituri te salutant" (Слався Україна, що йдуть на смерть вітають тебе). Транспарант був розміщений на одній з трибун.

Фінал відбудеться 27 травня у Варшаві. Суперником "Дніпра" буде чинний переможець турніру - іспанська "Севілья".