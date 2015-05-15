Тренер "Наполі": ми розуміли, що маємо справу з добре навченою командою

Після матчу тренер зазначив, що не кожен день доводиться грати на такому стадіоні при такому тиску і відповідальності, пише Football.ua.

- Що ви встигли сказати своїм хлопцям у роздягальні?

- Сказав, що було дуже багато моментів і можливостей забивати. Це стосується двох матчів. Так, ми могли вигравати і сьогодні, але так вже складається у футболі — успіх не завжди на своїй стороні.

- В обох матчах довелося зустрічатися з помилками арбітра...

- Зрозуміло, що ніхто не любить такі моменти. Але результат вже не зміниш.

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- Сьогоднішній матч нагадав події поєдинку в Більбао. Історія повторюється?

- Само собою, не кожен день доводиться грати на такому стадіоні при такому тиску і відповідальності. Але, незважаючи на це і суддівські помилки, які ми допустили дуже багато помарок перед воротами суперника, що в результаті не дозволило забити потрібні голи.

- Зіграв Дніпро сильніше очікуваного?

- Всі розуміли, що ми маємо справу з добре навченою командою, яка чудово грає в обороні і має свою зброю в атаці. Але багато зламав пропущений гол, після чого ми так і не змогли реалізувати свої моменти.