Воротар "Дніпра" Бойко: "Ми вірили в цю мрію і домоглися її"

Про свої емоції воротар розповів телеканалу "2+2".

"Ми перемогли з Божою допомогою, з усіма вболівальниками, з усією країною. Ми вірили в цю мрію і досягли її. Залишився тільки фінал", - зазначив голкіпер.

На питання, як налаштовувалися на матч, Бойко сказав: "Налаштовувалися так само, як і на всі попередні ігри: готувалися, розбирали суперника. Нічого особливого не було".

Також воротар зазначив, що усвідомлення того, що команда вийшла в фінал ще не настало. А на питання, що скажете уболівальникам, відповів так: "Величезне спасибі всій Україні. Величезне спасибі людям, які в таку погоду прийшли і підтримали нас".

Як повідомляв УНІАН, "Дніпро" обіграв італійський "Наполі" і вийшов у фінал Ліги Європи.