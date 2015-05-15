Маркевич присвятив перемогу "Дніпра" бійцям АТО

00:20, 15 травня 2015
Спорт
822

Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич присвятив перемогу своєї команди в матчі з "Наполі" військовим, які захищають Україну в антитерористичній операції. 

Маркевич присвятив перемогу

Про це він сказав в ефірі телеканалу "2+2", повідомляє Проспорт.

"Хлопцям, які зараз в АТО, ця перемога — для вас. В першу чергу", - сказав Маркевич, . 

Читайте також"Дніпро" вийшов у фінал Ліги Європи

Фанати "Дніпра" на матчі з "Наполі" вивісили величезний банер полку "Азов".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter