Маркевич присвятив перемогу "Дніпра" бійцям АТО
00:20, 15 травня 2015Спорт
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Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич присвятив перемогу своєї команди в матчі з "Наполі" військовим, які захищають Україну в антитерористичній операції.
Маркевич присвятив перемогу "Дніпра" бійцям АТО / fcdnipro.ua
Про це він сказав в ефірі телеканалу "2+2", повідомляє Проспорт.
"Хлопцям, які зараз в АТО, ця перемога — для вас. В першу чергу", - сказав Маркевич, .
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