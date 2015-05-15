Маркевич присвятив перемогу "Дніпра" бійцям АТО

Про це він сказав в ефірі телеканалу "2+2", повідомляє Проспорт.

"Хлопцям, які зараз в АТО, ця перемога — для вас. В першу чергу", - сказав Маркевич, .

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