"Дніпро" вийшов у фінал Ліги Європи

У Києві завершився півфінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" приймав італійський "Наполі" і виграв з рахунком 1:0.

За сумою двох матчів "Дніпро" виграв із загальним рахунком 2:1 і вийшов у фінал турніру.

Гра на столичному НСК "Олімпійський" на початку проходила під диктовку гостей, які протягом півгодини гри володіли ініціативою і мали кілька реальних моментів відкрити рахунок. Але, в ряді епізодів дніпропетровців врятувала майстерність воротаря Дениса Бойка і захисників, а в деяких - чисте везіння, коли суперник не влучав по воротах з вигідних ситуацій.

Ближче до кінця першого тайму "Дніпро" перехопив ініціативу, а на початку другої половини гри господарі поля відкрили рахунок. На 58-й хвилині гол забив Євген Селезньов. Гольовий момент почався з того, що Євген Коноплянка навісив зліва, Селезньов переграв у повітряній дуелі захисника "Наполі" Мігеля-Анхеля Бритоса і в падінні пробив головою під поперечину - 1:0.

Надалі "Наполі" міцно володів ініціативою і мав ще кілька моментів для того, щоб забити гол, але не зумів навіть зрівняти результат.

У підсумку, "Дніпро" виграв за сумою двох матчів (гра в Неаполі завершилася внічию - 1:1) і вийшов у фінал Ліги Європи.

У вирішальному матчі суперником українського клубу стане іспанська "Севілья", яка двічі обіграла італійську "Фіорентину" - 3:0 і 2:0.

Фінал Ліги Європи відбудеться 27 травня у Варшаві (Польща).