У півфіналах ЧС з хокею зіграють США - Росія і Канада - Чехія

23:29, 14 травня 2015
Спорт
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У Празі та Остраві завершилися чвертьфінали Чемпіонату світу

Сборная России выиграла у команды Швеции в центральном матче 1/4 финала / Reuters

У Празі і Остраві відбулися матчі 1/4 фіналу 79-го Чемпіонату світу з хокею з шайбою, повідомляє офіційний сайт змагань..

1/4 фіналу.

США - Швейцарія - 3:1

Канада - Білорусь - 9:0

Росія - Швеція - 5:3

Чехія - Фінляндія - 5:3

У півфіналах зійдуться США - Росія, Канада - Чехія.

Півфінальні матчі відбудуться 16 травня, матч за 3-е місце і фінал - 17 травня.

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