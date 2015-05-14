У півфіналах ЧС з хокею зіграють США - Росія і Канада - Чехія
23:29, 14 травня 2015Спорт
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У Празі та Остраві завершилися чвертьфінали Чемпіонату світу
Збірна Росії виграла у команди Швеції у центральному матчі 1/4 фіналу / Reuters
У Празі і Остраві відбулися матчі 1/4 фіналу 79-го Чемпіонату світу з хокею з шайбою, повідомляє офіційний сайт змагань..
1/4 фіналу.
США - Швейцарія - 3:1
Канада - Білорусь - 9:0
Росія - Швеція - 5:3
Чехія - Фінляндія - 5:3
У півфіналах зійдуться США - Росія, Канада - Чехія.
Півфінальні матчі відбудуться 16 травня, матч за 3-е місце і фінал - 17 травня.
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