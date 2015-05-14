У півфіналах ЧС з хокею зіграють США - Росія і Канада - Чехія

У Празі та Остраві завершилися чвертьфінали Чемпіонату світу

У Празі і Остраві відбулися матчі 1/4 фіналу 79-го Чемпіонату світу з хокею з шайбою, повідомляє офіційний сайт змагань.. 1/4 фіналу. США - Швейцарія - 3:1 Канада - Білорусь - 9:0 Росія - Швеція - 5:3 Чехія - Фінляндія - 5:3 У півфіналах зійдуться США - Росія, Канада - Чехія. Півфінальні матчі відбудуться 16 травня, матч за 3-е місце і фінал - 17 травня.

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