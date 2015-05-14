Хокей, ЧС, 1/4 фіналу, Фінляндія - Чехія: відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Празі проходить заключний матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу з хокею, в якому господарі турніру - збірна Чехії - приймає команду Фінляндії.

У цій грі зійшлися команди, які зайняли 2-е місце в Групі В (Фінляндія) і 3-е місце в Групі А (Чехія).

Збірна Фінляндії на груповому етапі програла лише один матч - команді США. У той же час, скандинави виграли 4 матчу в основний час, один - в овертаймі, один - по буллітам. В серії булітів фіни здолали діючого чемпіона світу команду Росії.

У свою чергу, господарі турніру Чехія виграла 5 матчів при 2 поразках.

На котируваннях букмекерських контор в сьогоднішній грі шанси команд вважаються практично рівними, з мінімальною перевагою збірної Фінляндії. На перемогу гостей арени в Празі можна поставити з коефіцієнтом 2,36 до 1, на нічию - 4 до 1, а на перемогу Чехії - 2,45 до 1.