Хокей, ЧС, 1/4 фіналу, Швеція - Росія: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Чехії проходять матчі 1/4 фіналу Чемпіонату світу з хокею, в одному з яких в Остраві зійшлися команди Швеції та Росії.

У цій грі виступлять 2-я команди Групи А (Швеція) і 3-я - Групи В (Росія).

Чинний чемпіон світу збірна Росії, яка виграла попередній ЧС-2014 в Білорусі, в нинішньому році виступає не надто переконливо і на груповому етапі програла два матчі - в основний час збірній США і в серії булітів команді Фінляндії. В інших 5-ти матчах росіяни виграли 4 рази в основний час і одного разу - у Словаччині - в овертаймі. Все це дозволило команді Олега Знарка набрати лише 14 очок і посісти 3-тє місце.

У свою чергу, "Тре Крунур" виграла 6 матчів, 4 з яких в основний час. У господарів турніру збірної Чехії скандинави виграли в серії буллітів, а у Швейцарії - в овертаймі. Шведи програли лише команді Канади, яка на цьому турнірі виграє поки всі матчі. Причому всі - в основний час. Шведи набрали на груповій стадії 16 очок.

Незважаючи на це, на котируваннях букмекерських контор шанси збірної Росії розцінюються як більш високі. На перемогу росіян (в основний час) можна поставити з коефіцієнтом 1,95 до 1, у той час як на перемогу Швеції - 3,05 до 1, а на нічию - 4,15 до 1.