Ольга Котовська та Сергій Лебідь визнані найкращими легкоатлетами квітня в Україні

Голосування по визначенню кращих спортсменів місяця проводила Федерація легкої атлетики України.

У жінок лічена кількість голосів розділила Ольгу Котовську та Тетяну Вернигор. У підсумку найкращою атлеткою квітня було визнано Котовську, яка минулого місяця стала другою на марафоні IAAF Silver Label Road Race у Ганновері (Німеччина) – 2:29.13, та на чемпіонаті України з бігу на 10000 метрів - 34.12,75.

А от у чоловіків впевнену перемогу здобув Сергій Лебідь, який посів 10-е місце на марафоні IAAF Gold Label Road Race у Лондоні (Велика Британія) – 2:10.21.

ФЛАУ визначає кращих спортсменів країни щомісяця. Опитування проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у соцмережі). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховуються як третина усіх голосів.