"Ювентус" зіграв внічию з "Реалом" і вийшов у фінал Ліги чемпіонів

У Мадриді (Іспанія) завершився матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Реал" приймав итальянскуй "Ювентус" (Турин) і зіграв внічию - 1:1. З урахуванням результату першої гри в Турині (2:1) у фінал вийшов "Ювентус".

Мадридський клуб набагато активніше провів перший тайм гри і на 23-й хвилині домігся того, що гравці "Ювентуса" порушили правила у своєму штрафному майданчику. Пенальті реалізував Кріштіану Роналду - 1:0. Після цього "Реал" ще деякий час провів в атаці, але в другій половині матчу сконцентрувався на збереженні здобутої переваги. Проте, на 57-й хвилині гол забив Альваро Мората. Після навісу зі штрафного від Андреа Пірло воротар "Реала" Ікер Касільяс кулаком вибив м'яч. Артуро Відаль повернув м'яч у штрафну, Поль Погба відпасував в район 11-метрової позначки, а Мората, підробивши м'яча, наніс точний удар з відскоком від газону - 1:1.

Таким чином, "Ювентус" виграв за сумою двох матчів з рахунком 3:2.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у фінал вийшла іспанська "Барселона", яка за сумою двох матчів виграла у німецької "Баварії" - 5:3.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 6 червня в Берліні (Німеччина).