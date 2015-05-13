Тренер "Наполі" розраховує в матчі з "Дніпром" на 21 футболіста

У складі делегації італійського клубу 21 футболіст, повідомляє прес-служба ФК "Наполі".

На матч до Києва вирушили: воротарі - Рафаел, Андухар, Контіні; захисники - Маджіо, Место, Енріке, Бритос, Гулам, Альбіоль, Кулібалі; півзахисники - Жоржинью, Давід Лопес, Гаргано, Інлер, Інсіньє, Габбьядіні, Хамшик, Дюван; нападники - Кальєхон, Мертенс, Ігуаїн.

Як повідомляв УНІАН, гра "Дніпро" - "Наполі" відбудеться 14 травня в Києві.

У першому півфінальному матчі Ліги Європи УЄФА сезону 2014/15 "Наполі" - "Дніпро" була зафіксована нічия - 1:1. У матчі-відповіді "Дніпру" достатньо буде зіграти 0:0. "Наполі" ж буде необхідно перемагати суперника, або грати більш результативну нічию - 2:2, 3:3 і т. д. В разі повторення результату першого матчу, 1:1, буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.