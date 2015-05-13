ФК "Металіст" проведе внутрішнє розслідування можливого "договорняка" матчу УПЛ з "Волинню"

Про це повідомляє прес-служба ФК "Металіст".

"Про результати розслідування буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Матч "Металіст" - "Волинь" відбувся 11 травня в Харкові і завершився з рахунком 3:3. При цьому, п'ять з шести голів були забиті в останні 20 хвилин гри.

Головні тренери "Металіста" і "Волині" Ігор Рахаєв та Віталій Кварцяний в післяматчевих інтерв'ю заявили, що матч міг мати договірний характер.

"Я з першої хвилини подумав, що матч буде товариський. І головний тренер нічого не знає, що мене дуже дивує. Сьогодні футболісти грали в якийсь окремий футбол, який я не знаю... Вся команда грала у щось незрозуміле для мене. Головний тренер щось повинен знати, а не здогадуватися", – заявив тренер "Волині" Кварцяний.

Тренер "Металіста" Рахаєв у післяматчевому флеш-інтерв'ю висловив думку, що "футболісти ставлять на тоталізаторі". "Я теж не розумію... Граємо сплесками... Ніби на тренуваннях робимо одне, а в грі виходить зовсім інше", – сказав він.

У свою чергу, голова Комітету з етики та чесної гри федерації футболу України Ігор Кочетов 12 травня заявив, що у ФФУ вивчать рух ставок в букмекерських конторах на матч "Металіст" – "Волинь".