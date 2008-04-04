Донецький Металург очолив болгарин (фото)

Новим головним тренером футбольного клубу "Металург" (Донецьк) призначений болгарин Микола КОСТОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу з посиланням на генерального директора ФК "Металург" (Донецьк) Євгена ГАЙДУКА, 44-річний болгарський фахівець уклав контракт з донецьким клубом на один рік з можливою пролонгацією контракту.

М.КОСТОВ як гравець виступав за клуби "Левські" (Софія, Болгарія), "Славія" (Софія, Болгарія), "Анортосіс" (Нікосія, Кіпр). Як тренер очолював "Анортосіс" (Нікосія, Кіпр)," Олімпіакос" (Кіпр), "Бананц" (Єреван, Вірменія).

Зам словами М.КОСТОВА, він "з радістю прийняв запрошення" очолити "Металург".

"Я люблю технічний футбол. Усі мої команди вміли під час гри застосовувати різний стиль гри безпосередньо під суперника", - зазначив він у своїх перших коментарях.

Є.ГАЙДУК вже представив М.КОСТОВА команді як нового тренера перед черговим тренуванням.

У прес-службі також уточнили, що колишній головний тренер команди Сергій ЯЩЕНКО пішов з поста "за власним бажанням".