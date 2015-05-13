Берлусконі шукає надійні руки для "Мілана"

Про це повідомляє СПОРТ bigmir)net з посиланням на Football Italia.

"У Китаї є десятки тисяч шанувальників Мілана. Тому цілком закономірно, що відразу три китайські групи бізнесменів зацікавлені в тому, щоб придбати контрольний пакет акцій клубу" - сказав Берлусконі.

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"Моя родина, навіть незважаючи на свою працьовитість і підприємницькі якості, вже не може нести на своїх плечах таке навантаження. Саме тому важливо знайти того, хто дійсно хоче залучити нові ресурси, які знову дозволять Мілану залучати гравців світового класу", - сказав він.

"Всім уболівальникам я можу пообіцяти, що за рахунок своєї мудрості і розважливості я покину "Мілан" лише після того, як з повною упевненістю передам клуб в надійні руки", - заявив Берлусконі.