Визначилися всі пари чвертьфіналістів ЧС з хокею

У Чехії завершилися матчі групового етапу 79-го Чемпіонату світу з хокею, за підсумками якого визначилися всі пари 1/4 фіналу.

На першій стадії плей-офф зійдуться Канада - Білорусь, Швеція - Росія, США, Швейцарія і Фінляндія - Чехія.

У Групі А максимальний результат показала команда Канади, яка стала єдиною, що здобула 7 перемог у 7 матчах. Причому, всі 7 ігор були виграні в основний час - 21 очко з 21 можливого. Слідом за канадцями фінішував один з основних фаворитів турніру за версією букмекерів - збірна Швеції, господарі турніру - Чехія - опинилася на 3-му місці, а команда Швейцарії - на 4-му.

У свою чергу, у Групі В найкращий результат показала збірна США, яка виграла 6 матчів (1 в овертаймі) при 1 поразці - 17 очок. Збірна Фінляндії стала в підсумковій таблиці 2-ю, чинний чемпіон світу збірна Росії фінішувала на 3-му місці, а команда Білорусі посіла 4-е місце.

Окрім того, визначся невдахи нинішнього турніру - збірні Австрії та Словенії. Команди посіли останні місця в групах і на ЧС-2016 будуть виступати не у Вищому дивізіоні, а в другому за значущістю Дивізіоні 1А.

Як повідомляв УНІАН, 79-й Чемпіонат світу з хокею проходить в Празі і Остраві з 1 по 17 травня.