"Барселона" стала першим фіналістом Ліги Чемпіонів

У Мюнхені (Німеччина) завершився півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Баварія" приймала іспанську "Барселону" і виграла з рахунком 3:2. Але, з урахуванням більш великої домашньої перемоги в Іспанії - 3:0, у фінал вийшла "Барселона".

Гра в Мюнхені розпочався з масованих атак "Баварії", якій необхідно було відіграти відставання в 3 м'ячі. І вже на 8-й хвилині Мехді Бенатіа відкрив рахунок. Але, за 6 хвилин, на 14-й, Неймар зрівняв результат, а на 29-й хвилині бразильський легіонер "Барселони" зробив дубль і вивів свою команду вперед - 1:2.

Незважаючи на практично втрачені шанси на вихід у фінал, господарі поля до кінця боролися в даному конкретному матчі і заслужили перемогу. На 58-й хвилині Роберт Левандовські зрівняв рахунок, а на 74-й - Томас Мюллер забив переможний гол мюнхенців у цьому матчі.

Таким чином, "Баварія" поступилася за сумою двох матчі з рахунком 3:5.

Суперником "Барселони" у фіналі стане переможець пари "Ювентус" (Турин, Італія) - "Реал" (Мадрид, Іспанія), який визначиться у середу, 13 травня. В першому матчі "Ювентус" виграв на своєму полі з рахунком 2:1.