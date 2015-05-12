УЄФА оголосив про старт квиткової кампанії Євро-2016

Зареєструватися на квитковому порталі можна з 12 травня до 10 червня, коли стартує перший етап продажу, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Перший етап продажу триватиме до 10 липня. В ті ж дати - з 10 червня по 10 липня - у 2016-му році пройде і сам Євро.

На цьому етапі буде доступний один мільйон квитків, у тому числі квитки за мінімальною ціною - 25 євро - на 43 матчі з 51. Дата подачі заявки в рамках зазначеного терміну не має значення. По його закінченні буде проведено жеребкування, щоб для тих матчів, на які попит перевищив пропозицію, визначити, які заявки дадуть право на купівлю квитків.

УЄФА також передасть 20 000 квитків малозабезпеченим дітям у рамках програми "20 000 посмішок для ЄВРО".

Цікаво, що календар матчів збірної Франції вже відомий, так що вболівальники команди-господарки турніру вже можуть подавати заявки на конкретні поєдинки.

Євро-2016 пройде на 10 стадіонах в 9 містах Франції (2 стадіони - в Парижі). У турнірі вперше візьмуть участь 24 команди.

У попередньому Євро-2012, який спільно приймали Україна та Польща, брали участь 16 національних збірних, які проводили матчі на 8 стадіонах - по чотири в Польщі та Україні.